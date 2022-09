Selenskyj an der Front : «Wir bewegen uns nur in eine Richtung – nach vorne und in Richtung Sieg»

Die Ukraine hat innerhalb von einer Woche Tausende Quadratkilometer Land zurückerobert. Präsident Selenskyj sprach im befreiten Isjum zur Nation und versprach seinen Landsleuten den «Sieg» über Russland.

1 / 5 Präsident Selenskyj besuchte das befreite Isjum in der Region rund um Slowjansk. AFP «Unsere blau-gelbe Flagge weht bereits im befreiten Isjum. Und genauso wird sie in jeder ukrainischen Stadt und in jedem ukrainischen Dorf wehen», erklärte der ukrainische Staatschef. AFP Isjum ist eine der größten Städte, die bei der aktuellen Gegenoffensive der Ukraine von den russischen Truppen zurückerobert wurde. AFP

Bei einem Besuch in der von der ukrainischen Armee zurückeroberten Stadt Isjum hat Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Landsleute auf eine siegreiche Kampagne gegen Russland eingeschworen. «Wir bewegen uns nur in eine Richtung – nach vorne und in Richtung Sieg», schrieb Selenskyj am Mittwoch während des Besuchs im Onlinedienst Telegram. «Unsere blau-gelbe Flagge weht bereits im befreiten Isjum. Und genauso wird sie in jeder ukrainischen Stadt und in jedem ukrainischen Dorf wehen», erklärte der ukrainische Staatschef.

Isjum ist eine der größten Städte, die bei der aktuellen Gegenoffensive der Ukraine von den russischen Truppen zurückerobert wurde. Selenskyj Büro veröffentlichte Bilder vom ukrainischen Präsidenten, auf denen er in olivgrüner Jacke am Rande einer Zeremonie zum Hissen der ukrainischen Flagge in Isjum für Fotos mit Soldaten posiert und Hände schüttelt.

Der Kreml will die Kämpfe trotz Verlusten fortsetzen

Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge bei ihrer Gegenoffensive große Erfolge in der nordöstlichen Region Charkiw sowie an der südlichen Front nahe Cherson am Schwarzen Meer erzielt. Demnach sollen ukrainische Truppen seit Anfang September Hunderte Dörfer und Städte zurückerobert haben. Selenskyj nannte am Mittwoch die russische Annexion der Krim vor acht Jahren eine «Tragödie» und versprach, dass seine Truppen die Halbinsel letztendlich zurückerobern würden.

Aus Moskau hieß es, die russischen Truppen hätten mit «massiven Angriffen» auf die ukrainischen Gebietsgewinne reagiert und dem ukrainischen Militär dabei Verluste zugefügt. Der ukrainische Vertreter für die östliche Donezkregion bestätigte russische Angriffe entlang der gesamten Front.

Der Kreml gelobte eine Fortsetzung des Kampfes und erklärte erneut, Kiew stelle eine Gefahr für Russland dar. «Die Führung dieses Landes muss etwas unternehmen, um die Bedrohungen gegen die Russische Föderation zu eliminieren», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.