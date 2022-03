Gleichberechtigung : «Wir brauchen die Frauenquote, leider»

LUXEMBURG – Soll eine Quote Unternehmen vorschreiben, wie viele Frauen sie in Spitzenpositionen beschäftigen müssen? Während die EU darüber debattiert, wägen die Vertreterinnen des starken Geschlechts das Für und Wider ab.

«Wenn jemand einen Sessel in Beschlag nehmen will, muss er die entsprechende Qualifikation mitbringen, egal ob Frau oder Mann. Ich persönlich finde es bedenklich, Unternehmen dazu zu zwingen, Frauen in die Chefetage zu holen», sagt Roswitha Schmitt-Lonien. Die Geschäftsführerin von Luxport steht heute als Frau an der Spitze eines Unternehmens und gehört damit in Luxemburg zu einer Ausnahme.

Frauen sollten Männer nicht imitieren

Im Großherzogtum liegt der Anteil der Frauen in Führungspositionen bei 22 Prozent. Dennoch ist Schmitt-Lonien überzeugt, dass Frauen es durch ihre Fähigkeiten nach oben schaffen müssen und auch können. «Sie sind emotionaler und treffen manche Entscheidung aus dem Bauch heraus besser als Männer», sagt sie. Männliche Attribute sollten sie nicht imitieren.

Auch Laurence Ponchaut, die in Luxemburg hohe Posten bei ArcelorMittal, der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers und dem Finanzdienstleiter Clearstream bekleidete, ist von einer Quote nicht begeistert. «Ich würde den Willen der Unternehmen gegenüber dem Zwang bevorzugen, aber leider brauchen wir eine rechtliche Regelung», sagt sie. Firmen sollten sich eigentlich darüber bewusst sein, dass Frauen bestimmte Werte, wie beispielsweise einen anderen Blickwinkel, einbringen könnten. Da dies allerdings nicht ausreichend der Fall sei, müsste eine Quote her, «um die Mentalitäten zu ändern». Frauen müssten für den Karriereaufstieg allerdings nicht nur Wissen und Können mitbringen: «Wer sich in einem großen Unternehmen weiterentwickeln will, braucht als Frau eine dicke Haut. Sie muss sich darauf einstellen, dass die Ellbogen ausgepackt werden».

Schwierigkeiten nach dem Mutterschutz

In ihrer Karriere habe sie vor allem Hürden erlebt, als sie Mutter wurde. «Es war nicht einfach, nach der Auszeit in den Job zurückzukehren. Ich musste mich von neuem beweisen und habe bei null angefangen», erzählt die Belgierin. Inzwischen ist sie selbstständig, hat in Luxemburg ihre eigene Kommunikationsagentur gegründet. «Heute bin ich flexibler, sowohl gegenüber meinen Kunden als auch meinen Kindern».

Kerstin Smirr/L'essentiel Online