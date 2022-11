Luxemburg/Portugal: «Wir brauchen ein Schulangebot, das besser auf portugiesischsprachige Schüler zugeschnitten ist»

«Das schulische Angebot muss den aktuellen Entwicklungen der Gesellschaft folgen, mit vielfältigen Angeboten und einem größeren Angebot an europäischen Klassen. Wir müssen uns an die Nicht-Luxemburger anpassen, darunter die Portugiesischsprachigen», bekräftigt Claude Meisch im Interview mit L'essentiel aus Portugal, wo er über das Thema Schulintegration spricht.

Seinen Besuch hat Bildungsminister Claude Meisch damit begonnen, den portugiesischen Ministern das Gesetz über die Aufnahme von Neuzuwanderern vorzustellen, das unter anderem portugiesische Zuwanderer betrifft. Das Gesetz wolle «eine systematische Betreuung aller neu angekommenen Schüler einführen, um ihnen einen Empfang, eine Orientierung und eine Unterstützung zu garantieren». Jedes Jahr integriere das luxemburgische System «2000 Schüler, die ihre Schullaufbahn anderswo begonnen haben», so der Minister.

Damit die betroffenen Schüler «ein geeigneteres schulisches Umfeld» vorfinden, tritt Claude Meisch für «eine intensivere Orientierungsarbeit, die nicht nur ein paar Tage, sondern bis zu einem Jahr dauern kann» ein. Auch die Förderung der portugiesische Sprache hebt der Bildungsminister hervor: «Die portugiesischen Behörden haben Sprachkurse entwickelt, die es den Schülern ermöglichen, ihre Wurzeln besser zu verstehen». Die Initiative sei kompatibel mit dem Integrationsgedanken, «weil es Teil unserer Mehrsprachigkeit ist», so Meisch.

Portugiesische Schüler und Schülerinnen «haben oft eine Schwäche in Deutsch, wo die Familie selten helfen kann. Aber ihre Muttersprache kann auf dem Arbeitsmarkt sehr nützlich sein». Trotz einer guten Integration der portugiesischen Zuwanderer, hätten die betreffenden Familien «oft noch immer einen überdurchschnittlich schwachen sozio-ökonomischen Hintergrund», was eine zusätzliche Herausforderung darstelle, so der Bildungsminister.