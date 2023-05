OGBL-Präsidentin Nora Back: «Wir brauchen keine Studien, wir müssen handeln»

Dementsprechend zählte sie die ausgefochtenen Kämpfe im Rahmen der Energiekrise zu den Erfolgen ihrer Gewerkschaft. «Es ist dem OGBL zu verdanken, dass die Kaufkraft der Menschen garantiert werden konnte. Wir waren die einzigen, die gegen die Entscheidung, die Indexierung der Löhne zu verschieben, Einspruch erhoben haben», erinnerte sie. «Man hat versucht, uns zu isolieren, wir wurden von überall her angegriffen», so Back, «aber wir haben den Index gesichert».

Ein weiteres Auge warf sie in ihrer Rede auf möglicherweise zukünftige Themen. Solidarisch mit dem französischen Gewerkschaftsbund CGT hatte der OGBL 10.000 Euro gesammelt, um dessen Kampf gegen die Rentenreform in Frankreich zu unterstützen. In diesem Kontext richtete die Präsidentin eine «Warnung an die luxemburgischen Arbeitgeber und ihre politischen Verbündeten gegenüber jeglichem Versuch, die Renten in Luxemburg zu reformieren». Sie forderte stattdessen: «Die Mindestrente muss erhöht werden, denn wir wollen in Würde leben».