Luxemburg : «Wir brauchen mehr Frauen in der Politik»

LUXEMBURG – In der Kommunalpolitik des Großherzogtums sind Frauen noch immer deutlich in der Minderheit. Die Gleichstellungsministerin will gegensteuern.

Die letzten Kommunalwahlen fanden in Luxemburg im Jahre 2017 statt. Auch nach denen bilden Frauen noch immer eine Minderheit in der Verwaltung des Landes. Nur zwölf Frauen sind Bürgermeisterin, 90 Männer bekleiden das Amt. Eine Position als Stadtschöffin haben 50 Frauen, gegenüber 176 Männern im selben Amt. 213 Gemeinderätinnen stehen 576 Gemeinderäte gegenüber. Die Gesamtzahl der Mandatsträgerinnen liegt damit bei 275, während es bei den Männern gegenüber 842 Amtsträger gibt. Somit machen weibliche Mandatsträgerinnen 24,6 Prozent aus, wie das Gleichstellungsministerium, das am Dienstag seine Kampagne vorgestellt hat, mit der die Situation gemeistert werden soll, angibt.

«Die Frauen sehen sich im politischen Leben mit vielen Vorurteilen und Stereotypen konfrontiert, was sie daran hindert, sich bei Wahlen aufzustellen», und damit, gewählt zu werden, so das Ministerium. Im Jahr 2017 waren 35,78 Prozent der Kandidaten bei den Kommunalwahlen Frauen. Daher startete das Ministerium, im Hinblick auf die 2023 anstehenden Kommunalwahlen, am heutigen Dienstag die Kampagne «Egalitéit Liewen». Eine Facebook-Seite wurde ins Leben gerufen, auf der 60 Frauen im Video-Interview «aus ihrem Leben und ihren persönlichen Erfahrungen bei der Ausübung ihres Mandats» berichten.

«Wir brauchen mehr Frauen in der Politik», sagt eine Mandatsträgerin im ersten Video, das veröffentlicht wurde. Sie wolle außerdem, dass jüngere Frauen «neue Ideen» in die Diskussion brächten. «Jede Generation ist anders», erklärt eine weitere Volksvertreterin. Eine dritte, aus Grosbous, im Norden des Landes, stellte sich mit gerade 18 das erste Mal zur Wahl. «Ich habe eine politische Entscheidung getroffen, ich hatte nichts zu verlieren und im Rückblick war es die richtige Entscheidung».