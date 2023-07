Unglück im Müllerthal: «Wir dachten an alles, außer einen solchen Unfall»

Das Unglück am Sonntag passierte in dem beliebten Wandergebiet.

Für Tiago und seine Frau Sarah war es am Sonntag der erste Ausflug ins Müllerthal. Die Schönheit des Ortes ist nun aber mit schlimmen Erinnerungen behaftet: Am selben Tag starb an der Teufelsinsel ein neunjähriger Junge durch einen Sturz aus etwa 15 Metern Höhe. «Wir waren auf dem Weg, der über den Berg führt, als wir Schreie gehört haben. Dann kam ein Hubschrauber», berichtet der Luxemburger.

«Natürlich ist es gefährlich, das ist Natur»

«Wir sind weiter nach Berdorf runtergegangen, dort hatten wir geparkt. Dort standen viele Rettungsfahrzeuge. Wir haben an irgendeine Art von Unfall gedacht, aber nicht an so etwas», berichtet er. Die Direktion des Natur- & Geoparks Mëllerdall sowie die Gemeinde Berdorf wollten sich am Tag nach den dem tragischen Ereignis nicht äußern, noch laufen Ermittlungen. In der Region jedoch herrscht Fassungslosigkeit.