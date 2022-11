Xavier Bettel: «Wir dürfen die Klimakrise nicht ignorieren»

Xavier Bettel sprach am Dienstag auf dem Podium der COP27. AFP

Wie verlaufen die Gespräche im Rahmen der COP27? Zuerst gibt es Reden auf dem Podium, wo jeder erklärt, was er tut. Das ist die Gelegenheit, die Umsetzung der Versprechen der vergangenen Jahre zu überprüfen, was sehr wichtig ist. Dann finden bilaterale Gespräche statt, bei denen ebenfalls Bilanz gezogen wird. Die COP21, 2015 in Paris, bleibt nach wie vor der Zeitpunkt, an dem große Verpflichtungen eingegangen worden sind.

Was hat sich durch den Krieg in der Ukraine verändert? Einige versuchen, dieses Ereignis zu nutzen, um weniger ehrgeizige Klimaziele zu verfolgen. Die Wiedereröffnung von Kohlekraftwerken wird nicht die Lösung für die Umwelt sein! Es ist aber gleichzeitig wichtig zu sehen, dass die Auswirkungen des Krieges auch energiepolitischer Natur sind.

Welche Länder blockieren die Verhandlungen? Ich möchte kein Bashing betreiben, sondern sage lieber, was wir selbst tun. Ich stelle nur fest, dass einige ihre Ziele zur Reduktion der Treibhausgasemissionen verringern möchten. Die Situation in Luxemburg ist sicherlich schwierig, aber wir sehen, dass Pakistan von Überschwemmungen heimgesucht wurde, mit Tausenden Toten. Der Planet ist ein gemeinsames Gut, das wir miteinander teilen. Wir befinden uns in einer Poly-Krise – Covid, Krieg, Energie, Inflation – aber wir dürfen die Klimakrise nicht ignorieren. Manche wollen die Anstrengungen aufschieben, aber wenn wir dies immer wieder tun, werden wir das Schlimmste nicht mehr verhindern können.

Wird genug für das Klima getan oder muss noch mehr getan werden? In Europa gibt es mit dem Plan «Fit for 55» bereits gute Fortschritte. Luxemburg hat Maßnahmen bei der Photovoltaik angekündigt, öffentliche Verkehrsmittel sind kostenlos, es gibt Beihilfen beim Bau etc. Ein ständiges Bemühen. Manche Dinge werden jedoch vergessen. Vor kurzem waren etwa Plastiktüten beim Einkauf noch Realität. Man dachte, es sei unmöglich, sich davon zu trennen. Das haben wir nun aber erreicht. Viele Dinge erscheinen revolutionär, bevor sie in unserem Alltag ankommen.

Ist das Ziel, ab 2035 nur noch Elektro-Autos zu verkaufen, vernünftig? Je mehr wir in die Elektromobilität investieren, desto mehr sinken die Preise. Heute sind die nicht mehr dieselben wie vor zehn und vor fünf Jahren. Ich bin überzeugt, dass sie bis 2035 noch weiter sinken werden.

Sind die COP-Konferenzen das richtige Mittel, um den Klimawandel zu bekämpfen? Die Ergebnisse werden nicht bei zweitägigen Treffen der Staatschefs erzielt. Es gibt jedoch Verhandlungen mit den Experten über einen Zeitraum von zwei Wochen, dann wird die Arbeit erledigt. Man muss sie verhandeln lassen.

Ist es Ihnen unangenehm, dass die COP im Land Marschall El-Sisis stattfinden? Ich war vor einigen Jahren zu einem politischen Besuch in Ägypten. Was ich zur Rechtslage denke, habe ich gesagt. Jetzt geht es um das Klima und es ist wichtig, sich darauf zu konzentrieren. Wenn alle über etwas anderes sprechen, vergessen wir, was wichtig ist. Daher dürfen wir uns nicht ablenken lassen. Dasselbe gilt für nächstes Jahr, wenn wir nach Dubai reisen.