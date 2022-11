WM 2022: «Wir finden einen Weg an Bier zu kommen» – so reagieren Fans auf das Verbot

Kein Bier in den WM-Stadien! Zwei Tage vor Turnierstart hat Gastgeber Katar doch noch ein Verkaufsverbot von Bier in und um alle Stadien durchgesetzt und damit eine eigentlich mit der Fifa vereinbarte Aufweichung des Alkoholverbotes wieder gekippt. Nur noch in Fanzonen, VIP-Bereichen und einigen Hotels darf Alkohol ausgeschenkt werden.

Bei einigen Fußball-Fans, die am Freitag am Flughafen in Doha eintreffen, hat sich die Nachricht noch gar nicht herumgesprochen. So auch bei Richard Rees und Tony Munday, die aus Wales angereist sind. «Ich bin schon ein wenig enttäuscht», meint einer der beiden zum kurzfristig eingeführten Verbot.