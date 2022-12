Statec-Direktor Allegrezza«Wir gingen von einem kurzen Krieg aus – ein großer Fehler»

Was auffällt, ist die Entwicklung der Inflation, die laut unseren Prognosen für das Jahresende bei 6 bis 6,5 Prozent liegt, in der Eurozone bei 10 Prozent. Das ist ein deutlicher Unterschied, der sich durch die Entwicklung der Energiepreise erklären lässt.

Die Tripartite, insbesondere die letzte, haben den Schutzmechanismus für Strom und Gas auf den Weg gebracht. Das spielt eine wichtige Rolle als Preisbremse. Die wären sonst explodiert. Gleichzeitig wird dadurch die Entwicklung der Lohnkosten gedämpft, was unsere Wettbewerbsfähigkeit stützen wird. Die Maßnahmen begünstigen, wenn man die Haushalte gruppiert, die am wenigsten wohlhabenden darunter.

Statec trug mit seinen Prognosen in den letzten Monaten eine enorme Verantwortung, sie sind der Auslöser für viele politische Entscheidungen. Ist so viel Einfluss für ein statistisches Institut nicht zu viel?

Das liegt nicht an uns, es sind die Umstände. Während der Pandemie waren es die Epidemiologen, jetzt sind es die Wirtschaftswissenschaftler, die Prognostiker und die Statistiker. Wir können nachts nicht schlafen, weil wir darauf bedacht sind, keine Fehler zu machen oder zumindest zu erklären, woher die Unsicherheit kommt. Ständig reaktionsfähig zu sein und den Staat und die sozialen Akteure zu informieren, damit alle über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden sind. Alle statistischen Ämter haben diese Last derzeit zu tragen, denke ich, denn es ist Teil ihres Tätigkeitsbereichs, der Konjunktur und der Inflation.

Das ist zwingend erforderlich. Wir werden selbst überwacht. Nicht nur in Bezug auf die Art und Weise, wie wir arbeiten, sondern speziell bezüglich unserer Prognosen. Eine EU-Richtlinie verlangt, dass makroökonomische Prognosen bewertet werden, und in Luxemburg wurde diese Befugnis dem Conseil national des finances publiques übertragen. Er kann von uns verlangen, dass wir unsere Unterlagen offenlegen und zeigen, wie wir modellieren. Wenn wir dazu aufgefordert werden, müssen wir die Werkzeuge zeigen, die wir verwenden. Der Rat hat dieses Recht und hat davon bereits Gebrauch gemacht.

Unsere Arbeit wird Monat für Monat durchgeführt. Es kommen ständig neue Daten hinzu. Wir können uns selbst ständig korrigieren, sodass große Fehler schwerer passieren. Aber wenn man überrumpelt wird, wie bei der ersten Tripartite im März, als man uns sagte: «Wir müssen verhandeln, bringt uns Prognosen», musste man von einem Tag auf den anderen ein Team zusammenstellen und daran arbeiten, dass die Verhandlungsführer Dokumente mit Prognosen und Analysen vorliegen hatten. Wenn es schnell geht, besteht immer die Gefahr, dass man Annahmen trifft, die nicht gut durchdacht sind. Oder man lässt sich von dem inspirieren, was unsere Kollegen im Ausland getan haben. Bezüglich der Ukraine sind wir keine Geopolitiker, keine Wissenschaftler, die wissen, wie der Kreml funktioniert, also haben wir uns ein wenig an das gehalten, was die anderen gemacht haben.