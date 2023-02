Betrug bei Luxemburger Pflegedienst: «Wir haben alle Angst, dass man uns etwas vorwerfen könnte»

«Heem.lu» fasst mehrere Pflegedienstleister unter einem Namen zusammen. Vincent Lescaut/L'essentiel

Auch am Montag führten Pflegekräfte vom Dienstleister «Heem.lu» noch ihre Touren durch. Angestellte berichten jedoch von einer bedrückenden Stimmung bei dem Pflegenetzwerk mit Sitz in Belval. Am vergangenen Mittwoch war der Leiter im Rahmen von Ermittlungen nach Anzeigen der Gesundheitskasse CNS wegen Unregelmäßigkeiten bei der Rechnungsstellung festgenommen und anschließend in Untersuchungshaft genommen worden. Der Schaden soll sich auf über 2,5 Millionen Euro belaufen.

Das Pflegeteam, zu dem im September 2022 rund 40 Mitglieder gehörten, verzeichnete seit dem Herbst vermehrt Abgänge und Krankschreibungen. Unter den übrigen Mitarbeitern herrscht Unruhe. «Das Team weiß nicht, was passieren wird, sie arbeiten wie immer. Einige fragen sich, ob sie am Ende des Monats ihr Gehalt bekommen werden», berichtet eine ehemalige Mitarbeiterin. «Wir haben alle Angst, dass man uns etwas vorwerfen könnte, obwohl wir manipuliert wurden», erzählt sie. Ein anderer Mitarbeiter sagt: «Kein Angestellter hat sich um die Rechnungen gekümmert, also wusste niemand davon».

Keine Reaktion der Verwaltung

Laut der befragten Pflegekräfte hat die Affäre vor der vorläufigen Zulassung begonnen, die sie im Oktober 2021 vom Familienministerium erhalten hatten und die am 31. März ausläuft. Sie geben an, zwar angestellt, aber als Selbstständige für den Verbund «Heem.lu» gemeldet gewesen zu sein. Dieser war 2019 gegründet worden. Den Quellen zufolge stieg der Anteil der Angestellten nach und nach an, bis im letzten Sommer alle Pflegekräfte in das Netzwerk integriert wurden.