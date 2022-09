Energiekrise in Luxemburg : «Wir haben die Eisbahn auf dem Weihnachtsmarkt abgesagt»

LUXEMBURG – Die Regierung will am Donnerstag den Energiesparplan für Luxemburg präsentieren. Ein paar Ideen gibt es in den Gemeinden schon, beschlossen ist allerdings wenig.

Auf dem Differdinger Weihnachtsmarkt wird es in diesem Jahr keine Eisbahn geben. Editpress

Um 15 Prozent soll der Gasverbrauch im kommenden Winter sinken, so der Plan der Regierung. Details soll es am heutigen Donnerstag geben, wenn die Regierung ihre geplanten Maßnahmen vorstellt. Luxemburgs Gemeinden stellen derweil bereits eigene Überlegungen an.

In Differdingen etwa berät der Bürgermeister- und Schöffenrat bereits mit dem technischen Dienst, teilt Bürgermeisterin Christiane Brassel-Rausch mit. «Die Eisbahn auf dem Weihnachtsmarkt haben wir schon abgesagt», erklärt sie, zudem sei möglich, dass die Beleuchtung eingeschränkt werde. Eine weitere Möglichkeit sei, die öffentliche Beleuchtung ab einer gewissen Tageszeit ganz auszuschalten. «Nicht überall», versichert die Bürgermeisterin. Ausgenommen wäre, aus Sicherheitsgründen, etwa der Park Gerlach. Bezüglich der Kosten sei das Budget für Gas um mehrere Millionen Euro erhöht worden.

Auch in Remich ist die Straßenbeleuchtung Teil der Überlegungen. Man denke darüber nach, die «Intensität der Straßenbeleuchtung herunterzufahren», so Bürgermeister Jacques Sitz. Eventuell würde die Weihnachtsbeleuchtung, vor allem die LEDs, reduziert. Das sei letztlich aber eher «Symbolpolitik», offenbart er. Stattdessen hat die Gemeinde mehr die Heizungen im Blick. «Wir schauen auf die Erfahrung in den Schulen anderer Ortschaften. Eventuell ist es sinnvoll, die Temperatur in öffentlichen Schulen um ein Grad zu senken.» Außerdem sei im Gespräch, Bürgern zu helfen, die Solarmodule installieren wollen.

Nächtliche Beleuchtung und Weihnachtslichter stehen in Contern im Mittelpunkt, doch entschieden ist auch hier zum großen Teil noch nichts. Man wolle die im Industriegebiet angesiedelten Firmen erneut auffordern, «die Nachtbeleuchtung einzuschränken», so Bügermeisterin Marion Zovilé-Braquet. Außerdem denke man darüber nach, auf Wegen, die bisher die ganze Nacht beleuchtet werden, Bewegungsmelder zu installieren. Die Weihnachtsbeleuchtung unter der Woche werde in jedem Fall reduziert und das Personal der von der Stadt verwalteten Gebäude «sensibilisiert».