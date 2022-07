Audi R8 Spyder : Wir haben einen der letzten Zehnzylinder zum Tanz gebeten

Als einer der letzten Hersteller setzt Audi im R8 noch auf einen Zehnzylinder. Wir gingen in einem 570 PS starken, heckgetriebenen «Audi R8 Spyder V10 performance RWD» nochmals auf Tour.

Wir nutzen deshalb die Chance, einen V10 zu einem letzten Tanz zu bitten. Und zwar um einen ausgiebigen Tanz in einem offenen R8 Spyder, der vom City-Cruisen im Schritttempo über zahlreiche Alpenpässe bis hin zum Ritt auf der deutschen Autobahn alle Tanzformen beinhaltete. So viel vorne weg: Der Mittelmotor-Renner beherrscht alle virtuos.

Der Himmel weint mit

Los gehts in Ingolstadt, dem Herzen von Audi. Und weil nicht nur uns, sondern auch dem Himmel passend zur Abschiedstournee das Herz blutete, goss es zur Abholung wie aus Kübeln. Macht aber nichts, denn auch geschlossen macht der Spyder eine gute Figur. Schon im Stand wirkt der Mittelmotor-Renner angriffslustig, Audi hat ihn nochmals geschärft, 570 PS mobilisiert der Hecktriebler jetzt. Das reicht für einen Sprint von 3,8 Sekunden auf Tempo 100 und 327 km/h Topspeed. Die erreichen wir zwar auch auf der deutschen Autobahn und dem ersten Teil der Etappe bei weitem nicht, aber selbst hier sind andere Aspekte wichtiger. Beispielsweise, wie der R8 jedes kleine Zucken des rechten Fußes in unmittelbaren Vortrieb umsetzt.

Oben ohne dem Gipfel entgegen

Mehr Spaß macht es im R8 Spyder ohnehin offen über Pässe zu cruisen. Und als ob Petrus ein Einsehen hat, strahlt in den Bergen wieder die Sonne. Auf Knopfdruck ist in wenigen Sekunden das Dach versenkt. Wir wechseln fleißig vom Dynamik-, wo der R8 Spyder wie Kaugummi auf der Straße klebt, immer wieder in den Comfort-Modus, bei dem er schlechte Straßen und Bodenwellen wie von Zauberhand glattbügelt. Selbst später in der Stadt meistert er größere Temposchwellen locker ohne Lift-System.