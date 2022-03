Mubarak weg : «Wir haben es geschafft»

Grenzenloser Jubel in Ägypten: Hosni Mubarak tritt zurück. Dies erklärte Vizepräsident Omar Suleiman im ägyptischen Staatsfernsehen.

Der ägyptische Präsident Husni Mubarak ist nach Angaben seines Vize Omar Suleiman zurückgetreten und hat die Führung des Landes in die Hände des Militärs gelegt. Es wurden keine weiteren Angaben gemacht. Mubarak hatte sich kurz zuvor nach Angaben des staatlichen Fernsehens in den Badeort Scharm el Scheich abgesetzt.

Unmittelbar nach der Ansprache brachen in Kairo und anderen Städten Jubelfeiern aus, Autokonvois fuhren hupend durch die Gegend. Tausende Demonstranten zogen tanzend und feiernd durch die Straßen Kairos, wie in TV-Bildern zu sehen war. Viele schwenkten die ägyptische Fahne, streckten immer wieder die Arme in die Luft und skandierten «freies Ägypten, freies Ägypten», wie CNN berichtet.