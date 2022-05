Luxemburg: «Wir haben in den Osterferien angefangen zu lernen»

126 Schülerinnen und Schüler vom Lycée Aline Mayrisch gehen am Dienstag in die Abiturprüfungen.

Am Freitag, kurz vor 11 Uhr, ertönte für 126 Schüler des Lycée Aline Mayrisch vielleicht das letzte Mal in diesem Jahr die Schulglocke. Gruppenfoto im Hof, Lächeln – die fröhliche Stimmung überdeckte den üblichen Stress, der mit den Prüfungen einhergeht.

«Es ist schwer zu glauben, dass das unsere letzten Momente hier sind», erzählt die 19-jährige Joanne aus der klassischen Sektion C (Naturwissenschaften). Ihre Mitschüler bezeichnen sie als fleißig, sie selbst erhofft sich ein Ergebnis von «Sehr gut» bis «ausgezeichnet». Das braucht sie auch, denn sie will danach ein Medizinstudium in Deutschland beginnen.