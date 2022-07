Putin hält Wutrede : «Wir haben in der Ukraine noch gar nicht richtig angefangen»

Der russische Präsident Wladimir Putin hat dem Westen vorgeworfen, mit Russland in der Ukraine «bis zum letzten Ukrainer» kämpfen zu wollen. Bei einem Treffen mit den Fraktionschefs der Parteien in der Staatsduma am Donnerstag warnte er Kiew, schnell die Bedingungen Moskaus zu akzeptieren oder sich auf das Schlimmste vorzubereiten. Russland habe in der Ukraine noch gar nicht richtig angefangen, fügte er hinzu.