Luxemburg – «Wir haben keine Wahl, wir müssen tanken»

Am Wochenende war an den Tankstellen des Landes wieder der gewohnte Alltag eingekehrt. Vergessen waren die Autoschlangen und der außergewöhnliche Andrang am Freitagabend, wenige Stunden vor der Preisexplosion für Diesel um 18,5 Cent und Super 98-Benzin 98 um neun Cent. «Das ist eine normale Besucherzahl für einen Sonntag», bestätigte am Sonntag die Geschäftsführerin der Gulf-Tankstelle in Differdingen, aber «viele Kunden schimpfen schon».