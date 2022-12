Spendenaktion für Brandopfer: «Wir haben nach dem Brand gemerkt, dass Kayl eine große Familie ist»

KAYL – Am Tag nach dem Brand in Kayl, der zum Tod eines Kindes führte, setzte eine Welle der Solidarität ein, um den Betroffenen zu helfen.

1 / 4 Francesco hatte auf Facebook einen Spendenaufruf gestartet. Vincent Lescaut/L'essentiel Zahlreiche Spenden sind für die Brandopfer abgegeben worden. Vincent Lescaut/L'essentiel Blumen wurden am Haus abgelegt, als Symbol des Mitgefühls. Vincent Lescaut/L'essentiel

Blumensträuße auf der Treppe, langsam fahrende oder anhaltende Autos, Rauchgeruch und ein von verbrannten Balken überschüttetes Auto vor dem Gebäude prägen das Bild dessen, was der Brand noch übrig ließ, der in der Nacht von Montag auf Dienstag in einem Wohnhaus der Rue du Commerce in Kayl gewütet und ein sechsjähriges Kind das Leben gekostet hat.

Rund 20 Personen mussten vorübergehend in einem Hotel untergebracht werden. Und eine Welle der Solidarität setzte ein. «Es sind so viele Leute, die uns anrufen und spenden wollen», erzählte Bürgermeister Jean Weiler. Auch die Gemeinde hat über den gemeinnützigen Verein Käl-Téiteng Hëlleft eine Geldsammlung für die Brandopfer gestartet.

Allerdings «kann die Gemeinde die Spenden nicht lagern und die Kleederstuff in Kayl, die die Betroffenen mit Kleidung versorgt hat, hat darum gebeten, ihnen momentan keine Kleidung zu bringen», merkt der Bürgermeister an. «Im Moment nehmen wir die Kontaktdaten von denjenigen auf, die helfen wollen und erfassen, was sie spenden wollen», erklärt er weiter. Erst in den nächsten Wochen, wenn die Betroffenen eine endgültige Unterkunft haben, würden sie wirklich auf Spenden angewiesen sein.

Spendenaufruf via Facebook

Auch in der näheren Umgebung der betroffenen Familien wurden Initiativen gestartet. «Was passiert ist, hat die ganze Stadt schockiert. Verwandte haben uns gefragt, ob wir für diese Menschen, die nichts mehr haben, eine Spendensammlung starten können», berichtet Francesco aus Kayl, der daraufhin einen Aufruf auf Facebook gemacht hat. «Aber wir hatten nicht mit so vielen Rückmeldungen gerechnet. Wir haben gemerkt, dass Kayl eine große Familie ist», sagt Francesco begeistert, der zusammen mit seiner Frau Tania gestern mehr als 50 Nachrichten erhalten hat.

Das Ehepaar hat bereits zwei Lieferwagen mit dem Nötigsten gefüllt. Die Betroffenen haben Listen erstellt mit den Dingen, die sie dringend brauchen. «An Spenden haben wir gerade Zahnbürsten, Zahnpasta, Milch, Cornflakes usw. erhalten. Wenn wir zu viel bekommen, geben wir alles an die Sozialhilfe in Kayl», versicherte Francesco. Am Dienstag bekam er Besuch von Leuten, die ihre Spenden abgeben wollten. «Da war auch eine Frau, die in der gleichen Situation war, deren Haus abgebrannt war und die helfen wollte», erzählte er.