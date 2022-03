Enttäuschender Saisonstart - «Wir haben überall Defizite» – Mercedes-Boss übt harte Kritik

Lewis Hamilton und Mercedes spielen in der Formel 1 derzeit nicht in der höchsten Liga. Nun gibt es deutliche Worte vom Team-Boss.

1 / 5 Mercedes Teamchef Toto Wolff ist mit dem Auto nicht zufrieden. REUTERS Man habe überall Defizite, meint der Österreicher. Getty Images Lewis Hamilton kann derzeit nicht um Siege mitfahren. AFP

In der vergangenen Saison polarisierte das Formel-1-Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Nach zwei Rennen der neuen Saison sieht es nach einem neuen Duell aus. Charles Leclerc und Ferrari duellieren sich mit Verstappen und Red Bull. Am Ende trennte die beiden in Saudi-Arabien nur eine halbe Sekunde . «Jedes Rennen sollte so sein», sagte WM-Spitzenreiter Charles Leclerc nach dem zweiten Rang.

Doch was ist mit Lewis Hamilton und Mercedes los? Klar ist: Den eigenen Ansprüchen hinkt man hinterher. Beim ersten Rennen landete man etwas glücklich auf dem Podest. In Saudi-Arabien hatte man mit den Top drei wenig zu tun. An den Fahrern Lewis Hamilton und George Russel liegt es aber nicht, meint Teamchef Toto Wolff: «Sie machen einen guten Job, sie könnten beide vorne mitfahren – aber leider haben sie dafür nicht das Auto aktuell.» Der Österreicher weiter: «Wir haben das Auto nicht da, wo wir es haben wollen. Wir haben überall Defizite.»

Derzeit kein Topteam

Harte Worte also vom Teamchef. Kein Wunder, besonders wenn man bedenkt, wie Red Bull derzeit über Mercedes spricht. Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko meinte vor dem Rennen am Sonntag, dass Mercedes nur das drittbeste Team ist. Wolff sieht das wohl ähnlich: «Wir haben Defizite, die grösser sind, als nur der Motor. Zählen wir in irgendeinem Bereich zu den Top-Teams? Ich glaube nicht.» Hamilton sieht das ähnlich: «Siege fühlen sich sehr weit entfernt an», klagte der 37-Jährige nach seiner Fahrt auf Platz zehn.