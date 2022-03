Caritas Luxemburg – «Wir haben uns angepasst, um die Flüchtlinge aufzunehmen»

Die Arbeit der Caritas-Mission in Moldawien hat sich in den vergangenen Wochen stark verändert. «Innerhalb von 48 Stunden mussten wir uns auf die Ankunft von Flüchtlingen einstellen», berichtet Michael Feit, Abteilungsleiter für Internationale Zusammenarbeit bei der Caritas Luxemburg. In Chisinau, der Hauptstadt Moldawiens, nimmt sein Team gemeinsam mit anderen lokalen Organisationen Menschen aus der ukrainischen Region Odessa auf.

Die Gemütslage der Menschen, die aufgenommen werden, ist natürlich sehr unterschiedlich: «Die Frauen haben ihre Familien eine Stunde oder einen Tag vorher verlassen. Sie weinen oft, wenn sie bei uns einziehen. Die Älteren haben den Zweiten Weltkrieg erlebt und fragen sich, was sie jetzt tun sollen», erzählt Feit. Zwar sind Psychologen anwesend, um den Menschen zu helfen, doch «oft hilft ihnen schon ein freundliches Willkommen und ein Lächeln», erklärt Feit. Kinder, die sich der Situation nicht bewusst sind, «sehen die Reise oft als ein Fest an, weil wir ihnen viele Spiele anbieten».

Die rund 20 Personen, die mit Michael Feit zusammenarbeiten, empfinden «eine enorme Solidarität». Er selbst hatte in der Vergangenheit in zahlreichen Konfliktgebieten (Syrien, Sri Lanka, Bosnien, Rumänien) gearbeitet und nicht damit gerechnet, in Europa einen Krieg zu erleben. «Um uns herum wollen alle Frieden, sogar die vielen russischsprachigen Menschen in Moldawien».