Silbermond-Interview : «Wir haben uns dieses Jahr viele Träume erfüllt»

ESCH-BELVAL – 2012 beendet Silbermond mit einer großen Tour, die die Band am Abend in die Rockhal führt. Ein Interview zum Jahresabschluss.

«L’essentiel Online»: Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Was waren die stärksten Momente, die euch von 2012 im Gedächtnis bleiben?

Thomas (Gitarre) und Andreas (Schlagzeug): Es war ein aufregendes, spannendes und dynamisches Jahr, das unter dem Motto «Himmel auf», dem Titel unseres herausgebrachten Albums, stand. Wir können nur Positives berichten. Im Mai haben wir eine kleine internationale Tour gemacht und in London, Paris und Brüssel Konzerte gespielt. Das war einer der vielen Träume, die wir lange gehegt und uns schließlich erfüllt haben. Im Sommer haben wir in Dresden ein großes Open-Air gespielt an einer Location, an der wir als Kinder schon Konzerte schauen waren. Und die jetzige Tour ist das Highlight, das dem Jahr die Krone aufsetzt.

Jedes einzelne Album von euch hat gut funktioniert. Derzeit spielt ihr in Hallen vor tausenden Leuten. Ist der Erfolg eine Art Selbstläufer bei euch?

Wir lesen Erfolg nicht an den verkauften Alben oder der Größe einer Tour ab. Das Wichtigste ist, dass wir weiter Spaß an dem haben, was wir machen. Das ist nun schon seit zehn Jahren so. Von daher sind wir glückliche Menschen und in diesem Sinne erfolgreich. Von uns aus kann es so weitergehen. Wenn die Leute unser nächstes Album nicht so mögen, ist das auch okay.

Für jede Stadt, in der ihr spielt, habt ihr Bands aus der Region aufgerufen, sich als Vorband für Silbermond zu bewerben. Ihr habt 1 000 Einsendungen bekommen…

Ja, wir haben uns alles eine Woche lang intensiv angehört und auf Youtube geschaut, wie die Bands sich live präsentieren. Jeder von uns vier hatte bestimmte Städte und hat die drei besten Bands herausgesucht. Dann haben wir zusammen entschieden, wer Vorband wird.

Was hat euch dazu bewogen, für euer Konzert in der Rockhal die Band Diario auszuwählen?

Es ist schwierig zu sagen, was die eine Band besser macht als die andere. Uns ging’s darum, ob die Musik uns berührt oder nicht und ob der Sänger es von der Intonation her gut hinbekommt.

Ihr pflegt den Kontakt zu euren Fans sehr stark. Erkennt ihr manche auch immer wieder?

Gerade auf Tour begegnen wir einigen Fans oft. Es ist für uns als Band schön zu sehen, dass da manche Leute schon seit acht oder zehn Jahren mit dabei sind. Sie sind mit uns erwachsen geworden bzw. sehen wir, wie alt wir selber geworden sind (lacht).

Ihr seid bis zwei Tage vor Weihnachten auf Tour. Kommt da zwischen Konzerthalle und Tourbus überhaupt weihnachtliche Stimmung auf?

Wir sind mit 50 Leuten eine recht große Truppe. Die Atmosphäre ist wunderbar. Wir haben ein paar Frauen an Bord, die den Nightliner ein bisschen weihnachtlich geschmückt haben. An freien Tagen gehen wir auch auf den Weihnachtsmarkt in der Stadt, in der wir gerade sind, und trinken einen Glühwein. Die größte Freude für uns ist aber, auf der Bühne zu stehen.

Und wann besorgt ihr Weihnachtsgeschenke?

Mit dem Online-Shopping kriegen wir das schon hin. Für uns Jungs ändert sich sowieso nichts. Wir ziehen sowie erst am 24. Dezember los, um Geschenke zu kaufen (lacht). Nein, eigentlich halten wir vier es alle eher sparsam mit Geschenken. Von daher gibt’s da keinen Stress.