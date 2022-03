Kettcar : «Wir haben uns fürs Studio Geld geliehen»

ESCH-BELVAL - Die deutsche Indie-Popband Kettcar (am Sonntag in der Rockhal) hat vor 10 Jahren ihre erste Platte herausgebracht. Ein Interview übers eigene Label und Callcenterjobs.

«L’essentiel Online»: Ihr habt vor genau zehn Jahren euer erstes Album «Du und wieviel von deinen Freunden» veröffentlicht. Erinnerst du dich noch daran, was ihr im November 2002 so erlebt habt?

Erik Langer, Gitarrist: Ja, das war die Zeit, in der es mit Kettcar losging. Wir haben uns von der Mutter unseres Sängers und Keyboarders Geld geliehen, um das Studio zu bezahlen, in dem wir das Album aufgenommen haben. Wir fanden kein Label und gründeten dann selbst eins, Grand Hotel van Cleef. Es war tumultartig, aber letzten Endes ist alles gut geworden.

Habt ihr damals mit dem Erfolg, der dann kam, gerechnet? Euer letztes Album, «Zwischen den Runden», hat es beispielsweise auf Platz 5 der Charts in Deutschland geschafft.

Wir haben darauf gehofft. Thees Uhlmann (Anm. d. Red.: Sänger von Tomte), Marcus Wiebusch und Reimer Bustorff (beide Kettcar-Mitglieder) haben dann Grand Hotel van Cleef gegründet. Sie hätten sich das nicht getraut, wenn sie nicht geglaubt hätten, dass es da draußen Leute gibt, die sich für unsere Musik interessieren. Dass wir weiter elf Jahre lang Platten veröffentlichen und gerne zusammen spielen würden, das hätten wir uns damals nicht vorstellen können.

Deine Bandkollegen Marcus und Reimer sind deine Chefs. Wie läuft das?

Es gibt bei uns in allen Bereichen Doppelfunktionen zwischen Label, Booking-Agentur und Band-Mitglied. Man muss manchmal aufpassen, aber wir reden viel miteinander und es funktioniert gut.

Welche Vorteile habt ihr dadurch, dass ihr eure Musik auf dem eigenen Label herausbringt?

Es ist ein tolles Gefühl, nur die Sachen gemacht zu haben oder zu machen, für die wir uns selbst entschieden haben. Uns sagt niemand: «Ihr müsst jetzt bei dem und dem Diktator spielen. Wir haben so viel in euch investiert und ihr habt noch immer nicht genug Platten verkauft.» Wir finden es befremdend, wenn Plattenfirmen Bands vorschreiben, mit welchem Produzenten sie ein Album aufnehmen sollen. Als Begründung dient dann, dass mit dem von der Band ausgewählten Produzenten keine richtigen Hits herauskommen. Das finden wir schrecklich. Wir glauben da lieber an die Freiheit.

In Luxemburg gibt es viele Künstler, die sich davor scheuen, für die Musik ihren sicheren Job an den Nagel zu hängen. Muss man den Weg in die Selbständigkeit aber doch wagen, um Erfolg zu haben?

Wir haben unsere Jobs oder das Studium erst aufgegeben, als sicher war, dass in den nächsten zwei bis drei Jahren genug Geld reinkommen würde. Wir haben überlegt, was wirklich wichtig ist. Glücklicherweise haben sich alle für die Band entschieden.

Womit hast du damals dein Geld verdient?

Ich habe Bibliothekswesen studiert und in einem Callcenter gejobbt. Ich habe am Telefon meine Stunden abgesessen. An dem Job war ich nie interessiert. Im Callcenter lief immer ein Fernseher und als ich da eines Tages unser Musikvideo sah, habe ich gesagt: «Jetzt reicht’s!»

Euer letztes Album ist musikalisch etwas ruhiger geworden als die vorherigen. Fehlt es dir manchmal, mit deiner Gitarre so richtig in die Saiten zu hauen?

Ja, aber auf Tour machen wir das auch. Wir spielen eine Mischung unserer verschiedenen Platten. Es ist wichtig, die lauteren Sachen auch weiterhin zu spielen. Die aktuelle Platte hat viel Spaß gemacht. Als Gitarrist habe ich übrigens ein Lied geschrieben, «Im Club» (siehe Video unten), in dem praktisch gar keine Gitarre vorkommt.

Zwischen dem vorigen und diesem Album lagen vier Jahre. Was habt ihr in dieser Zeit gemacht?

Die Zeit ging schnell vorbei, denn einige machen ja noch andere Jobs. Wenn eine Platte herauskommt, gehen erst einmal anderthalb Jahre drauf fürs Touren. Dann fängt man langsam an, an einem neuen Album zu arbeiten. Die Produktion dauert dann auch nochmal einige Monate. Wir brauchen einfach unsere Ruhe, um an neuen Liedern arbeiten zu können. Andere Bands schaffen längere Strecken ohne Unterbrechung, aber wir sind da nicht so fleißig. (lacht)

Am Anfang habe ich dich nach dem November 2002 gefragt. Was wirst im November 2022 tun?

Mit dir telefonieren und davon erzählen, wie die letzten zehn Jahre so waren. Oder ich mache was ganz anderes. Ich habe keine Ahnung, was ich mal machen könnte, wenn die Band einmal nicht mehr bestehen sollte. Aber ich mache mir keine Sorgen, bisher bin ich immer gut durchs Leben gekommen.

Kettcar: «Im Club»

(Kerstin Smirr/L’essentiel Online)