Corona-Pandemie : «Wir haben wegen Long Covid kein Leben mehr»

LUXEMBURG – 32 Long-Covid-Patienten werden derzeit im Rehazenter betreut. Dort lernen sie nach und nach, wieder ein normales Leben zu führen.

Laut Guy Fagherazzi, Forscher am Luxembourg Institute of Health, gibt es hierzulande etwa 20.000 Menschen, die wie Murièle an Folgeschäden leiden. «Am Anfang hat man uns gesagt, dass es sich um ein psychisches Problem handelt. Aber das stimmt nicht», sagt Murièle. Die belgische Grenzgängerin war Bankangestellte in Luxemburg, bevor sie sich im November 2020 mit dem Coronavirus infizierte. Seitdem ist ihr Leben nicht mehr dasselbe. «Mein Mann muss seit über einem Jahr alles machen. Wir haben wegen Long Covid kein Leben mehr», so die Belgierin weiter. Covid-19 hat bei ihr neurologische Störungen und Hirnschäden verursacht, die zu Müdigkeit, Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsproblemen und manchmal auch zu Herzrhythmusstörungen führen. «Ein echter Hirnnebel. Ich kann nicht länger als zehn Minuten fahren und habe extreme Konzentrationsschwierigkeiten», schildert sie.