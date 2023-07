Nach Rückkehr zum Findel: «Wir hatten Angst um unser Leben» – Urlauber berichten von Flammeninferno auf Rhodos

Am gestrigen Sonntag brachte eine Maschine von Luxair 80 Menschen von Rhodos zurück ins Großherzogtum . L'essentiel erzählen sie von ihren Erlebnissen: «Wir sind vier Stunden lang bei über 40 Grad auf einem schmalen Pfad entlang des Meeres gelaufen, um dem Qualm zu entkommen. Babys, Kinder, ältere Menschen – am Ende sind mehrere Tausend aus verschiedenen Hotels geströmt. Doch das Feuer bewegt sich schneller als wir und wir fanden uns schnell neben den Flammen wieder. Wir hatten wirklich Angst um unser Leben», erzählt Magali aus der französischen Gemeinde Vitry-sur-Orne.

Eine weitere Passagierin berichtet von «widersprüchliche Anweisungen», die sie vor Ort erhalten habe. «Irgendwann sagte jemand an der Rezeption: ‹Gehen Sie und nehmen Sie alle Getränke aus der Minibar mit›, erzählt Carina aus Bastogne. Bis zum Moment, indem die griechische Armee sie in Lastwagen verfrachtet habe, seien sie auf sich allein gestellt gewesen, fügt Magali hinzu.

Unzählige Menschen fieberten ihrer Evakuierung entgegen

Reisende wie Carina, die in einem Hotel weiter nördlich vor den Flammen und dem Qualm in Sicherheit gebracht worden waren, berichteten wie sie die Nacht in der Hotellobby auf dem Boden verbringen mussten. «Wir kamen am Samstag gegen 21.30 Uhr an und überall waren Menschen», so die junge Frau.