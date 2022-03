Mando Diao : «Wir können der Energie nicht entfliehen»

ESCH-BELVAL - Mando Diao wurde die große Ehre zuteil, in MTVs Unplugged-Konzertreihe aufgenommen zu werden. Das Ergebnis gibt's am Dienstag live in der Rockhal zu hören.

«L'essentiel»: Wie kam es dazu, dass ihr ein MTV-Unplugged-Konzert aufgenommen habt?

Mats, Keyboard: Zunächst haben uns viele Fans danach gefragt und dann hat uns MTV angeboten, ein solches Album aufzunehmen.

Hattet ihr das Gefühl, nach fünf Alben etwas Neues probieren zu müssen?

Wenn du ein Album aufnimmst, hast du bei der dazugehörigen Tour viele Gelegenheiten, etwas Neues zu probieren, die dann aber doch zu nichts Konkretem führen. Wir konnten diesmal alles umsetzen, was wir wollten.

Ihr seid eigentlich zu fünft, aber wie viele Musiker werden es bei einem Unplugged-Konzert auf der Bühne?

Eigentlich acht, aber natürlich weit mehr mit Orchester.

Selbst in der Akkustikversion hört es sich nicht so an, als wolltet ihr eure Energie zurückschrauben.

Das ist unmöglich. Wir definieren uns darüber und können der Energie nicht entfliehen. Wir sehen das Ganze als «rock’n’roll circus» an, eine Show wie früher sozusagen.

Erlebt ihr die Unglugged-Konzerte auf eine andere Art und Weise?

Ja, die ganze Umgebung inspiriert uns, die Melodien sind noch mehr im Vordergrund. Es gibt mehr Raum und Farbe.

Nachdem ihr nun mit einem Orchester ein Album aufgenommen habt, wird es schwer für euch, beim nächsten Album darauf zu verzichten?

Das werden wir sehen. Aber es kann durchaus sein, dass wir beim nächsten Mal ein Orchester für einige Lieder hinzubitten.

L'essentiel Online/Cédric Botzung