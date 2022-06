Stausee-Chaos: «Wir können die Strände am See nicht vergrößern»

Marco Schank, Bürgermeister von Esch/Sauer: Am Samstag war es so schlimm wie nie zuvor. Wir haben tausend kostenlose Parkplätze zusätzlich geschaffen und alle waren voll. Die Leute haben angefangen, illegal zu parken. Wir haben auch 800 kostenpflichtige Parkplätze, also insgesamt fast 2000. Es ist schwer zu sagen, wie viele Menschen am See waren, zählen können wir sie nicht. Früher hatten wir Wochenenden mit 7000, 8000 vielleicht mal 9000 oder 10.000 Besucher. Genau wissen wir es nicht. Am Samstag gab es nicht genügend Polizeipatrouillen, zu viele Menschen waren an den See gekommen. Am Sonntag war es besser, aber am Samstag reichte es nicht. Die Medien hatten einen Temperaturrekord gemeldet – es waren wirklich viele Leute da.