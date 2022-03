Coronavirus in Luxemburg : «Wir können ein Stück Freiheit zurückgeben»

LUXEMBURG – Weil im Großherzogtum der Höhepunkt der Omikron-Welle wohl überschritten wurde, lockert die Regierung einige Maßnahmen.

Ausfälle am Arbeitsplatz «bereiten Sorgen»

Zunächst werden im privaten Bereich werden alle Restriktionen aufgehoben, ebenso entfällt die Quarantäne für Menschen, die in Kontakt zu Infizierten standen. Ungeimpfte Kontaktpersonen sind allerdings angehalten, fünf Tage lang Selbsttests durchzuführen und FFP2-Masken tragen. Die Quarantäne für Kinder werde auch neu geregelt. Die 2G+-Regel wird in allen Bereichen von 3G abgelöst und wie bereits im Vorfeld erwartet, wird auch die Sperrstunde in der Gastronomie um 23 Uhr abgeschafft. Auch die Diskotheken dürfen wieder öffnen. Am CovidCheck am Arbeitsplatz hält die Regierung jedoch weiterhin fest. Erstgeimpften werden noch bis zum 28. Februar kostenlose Tests angeboten.