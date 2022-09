Claude Meisch: «Wir können uns wieder auf pädagogische Fragen konzentrieren»

Für dieses Schuljahr sind es genug, aber es bleibt eine Herausforderung – genauso wie in anderen Ländern, oder in anderen Branchen, den öffentlichen Dienst inbegriffen. Wir haben Initiativen begonnen, um mehr Menschen für den Lehrer- und Erzieherberuf zu motivieren. Man muss außerdem über das gesellschaftliche Ansehen der Berufe nachdenken. Kritisieren wir die Menschen darin zu sehr, steht eines Tages kein Lehrer mehr vor den Schülern.

Ist der Beruf denn noch attraktiv?

Wir müssen die jungen Leute motivieren. Die Bezahlung ist gut, die Arbeitsbedingungen auch. Aber der Arbeitsmarkt hat sich verändert. Früher arbeitete man sein Arbeitsleben lang an einem Ort, heute ändert sich das oft. Die Lehrerkarriere ist jedoch sehr vorstrukturiert, es gibt kaum Entwicklungsmöglichkeiten, was die jungen Leute abschreckt. Wir sollten offener gegenüber Quereinsteigern aus anderen Studienfeldern werden, aber auch über Möglichkeiten der Weiterentwicklung für Lehrkräfte nachdenken. Wir haben bereits anderweitige Funktionen im Bildungssystem geschaffen. Manche Menschen arbeiten etwa an Schulbüchern und am Lehrplan.