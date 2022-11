Luxemburgs Haushalt 2023: «Wir müssen jetzt unbedingt investieren»

In den letzten Monaten habe ich viel über Finanzen und den Haushalt gelesen. Außerdem habe ich Vertreter der Zivilgesellschaft getroffen, um über Themen zu sprechen, die mich beschäftigen. Beispielsweise mit Verantwortlichen der Caritas, mit denen ich über die Frage nach sozialem Mietmanagement und sozialen Lebensmittelgeschäften gesprochen habe. Man darf nicht nur Zahlen und Fachleute sehen, sondern muss sich auch dafür interessieren, was das für die Menschen bedeutet.

Vollkommen. Wir müssen jetzt unbedingt investieren, denn jedes nicht investierte Geld würde den nächsten Generationen schaden. Das betrifft Umwelt, Mobilität oder die Digitalisierung. Insgesamt sind für das kommende Jahr 3,8 Milliarden Euro an Investitionen vorgesehen. Außerdem stellen die von der Tripartite beschlossenen Maßnahmen Hilfen dar, die sofort benötigt werden. Wie nach dem Covid-Schock müssen wir diese Krise bewältigen und verhindern, dass sie in eine soziale Krise umschlägt.

Wenn es keine große Steuerreform gibt, werden die Maßnahmen in diesem Bereich genügen, um den Schwächsten zu helfen?

Das ist eine unserer Sorgen. Wir ergreifen Maßnahmen, die auf die Schwächsten abzielen, wie etwa die Steuergutschrift für Alleinerziehende, die Beihilfe bei hohen Lebenshaltungskosten, die Energieprämie, den Mietzuschuss etc. Das Armutsrisiko für Alleinerziehende steigt, während diejenigen, die am meisten unter prekären Verhältnissen leiden, fast immer Mieter sind. Dieses soziale Netz ist also wichtig. Die Leute wissen oft nicht, welche Hilfen es gibt, daher die Aufstockung des Personals in den Sozialämtern.