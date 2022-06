Claude Turmes: «Wir müssen uns auf einen Winter ohne russisches Gas vorbereiten»

LUXEMBURG – Gas einsparen ist die aktuelle Devise, wie Luxemburgs Energieminister am Montag erklärt – sowohl in Privathaushalten als auch Unternehmen.

«Die sauberste Energie ist die, die wir nicht verbrauchen», wiederholte Luxemburgs Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng), das alte «Ökosprichwort» und rief dazu auf, Gas einzusparen. «Wir müssen uns auf einen Winter ohne russisches Gas vorbereiten», meinte er. Zumindest sehe er das durch die Entscheidungsgewalt von Russlands Präsient Wladimir Putin und dem Energierunternehmen Gazprom auf das Land zukommen. Vergangene Woche hatte Moskau bereits den Durchfluss in der Ostseepipeline Nord Stream 1 gedrosselt.

Die 27 Energieminister der EU haben auf ihrer Sitzung in Luxemburg am heutigen Montag gemeinsame «Texte zur Energieeffizienz und zu den Gasreserven verabschiedet», so Turmes. Die Mitgliedstaaten werden demnach daran arbeiten, die Gasreserven so weit wie möglich aufzufüllen, um über den Winter zu kommen – vereinbart sind für dieses Jahr 80 Prozent. «Wir arbeiten daran, nicht unter dem politischen Druck Russlands zu stehen».

Die Preise bleiben hoch

Um dieses Ziel zu erreichen, ruft Claude Turmes Privatpersonen und Gewerbetreibende zum Sparen auf. «Die Studien sagen uns, dass zehn Prozent Einsparpotenziel vorhanden ist», sagte er. Eine entsprechende Kampagne soll deswegen lanciert werden. Privatpersonen werden in diesem Winter dazu angehalten, die Heizung etwas herunterzufahren, «aber vor allem Verschwendung zu vermeiden», mahnte Turmes. Außerdem sei es in Haushalten möglich, auf auf eine Wärmepumpe umzusteigen, um eine grünere Energie zu nutzen. In Unternehmen sollte die Einsparung auch über Prozessoptimierung laufen. Dem Minister zufolge hat die Industrie bereits damit begonnen, ihren Gasverbrauch zu senken.