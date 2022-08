Pflegekrise: «Wir müssen uns der Konkurrenz in Luxemburg stellen, ohne konkurrieren zu können»

Drei Kilometer von Luxemburg entfernt liegt das Krankenhaus Mont-Saint-Martin. Und es hat ein Problem: Ihm fehlen 52 Pflegekräfte und 37 Pflegehelfer. Zurückzuführen ist das, zumindest teilweise, auf die Abwanderung von Pflegekräften ins Großherzogtum. Das Phänomen ist zwar nicht neu, rückte aber beim Besuch des französischen Gesundheitsministers François Braun vor dem Hintergrund der allgemeinen Krankenhauskrise in Frankreich in den Vordergrund.

Martine Etienne von der linkspolitischen Koalition NUPES hob das Einstellungsproblem direkt an den Minister gewandt hervor: «In Mont-Saint-Martin stehen wir vor großen Rekrutierungsschwierigkeiten. Die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung, die das öffentliche Krankenhaus in Frankreich anbietet, machen uns nicht attraktiv. Wir müssen uns der Konkurrenz in Luxemburg stellen, mit der wir nicht konkurrieren können», schimpfte sie. Sie verwies auf die unterschiedlichen Gehälter, die auf beiden Seiten der Grenze für angehende Pflegehelfer geboten werden.