François Bausch: «Wir schaffen das modernste Schienennetz Europas»

Eigentlich ist der Hauptbahnhof in Luxemburg-Stadt der Knotenpunkt des luxemburgischen Schienennetzes. «Aber er war zu einem Engpass geworden», sagte François Bausch (Déi Gréng), Minister für Mobilität am heutigen Mittwoch bei einer Pressekonferenz in besagtem Bahnhof. Er versprach «einen qualitativen Sprung bis 2026/2027» und im Rahmen des nationalen Mobilitätsplans (PNM) 2035 46 Prozent mehr Sitzplätze.