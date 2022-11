UN-Klimagipfel : «Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle»

Der Weltklimagipfel findet unter dem Namen COP27 (27th Conference of the Parties) zwischen dem 6. und dem 18. November im ägyptischen Sharm El Sheikh statt.

UN-Generalsekretär António Guterres warnt am Weltklimagipfel in eindringlichen Worten vor den Folgen der Erderwärmung.

Auf der Weltklimakonferenz COP 27 in Ägypten hat UN-Generalsekretär António Guterres in düsteren Worten vor den katastrophalen Folgen der Erderhitzung gewarnt. «Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle – mit dem Fuß auf dem Gaspedal», sagte Guterres am Montag in einer Rede vor Dutzenden Staats- und Regierungschefs in Sharm El Sheikh. «Wir kämpfen den Kampf unseres Lebens – und sind dabei zu verlieren», warnte er mit Blick auf Dürren, Überschwemmungen, Unwetter und steigende Meeresspiegel.