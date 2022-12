Budget 2023: Luxemburgs Haushalt soll Bürger schützen

«Eine Energiekrise darf nicht zu einer sozialen Krise führen», sagte Max Hahn (DP) am Dienstag im Abgeordnetenhaus. Er stellte den Bericht über den Haushalt 2023 vor, der sich aus der Vorlage im Oktober und der anschließenden parlamentarischen Arbeit, den institutionellen Stellungnahmen und den Änderungsanträgen der Regierung ergeben hatte. Der liberale Abgeordnete legte einen Haushalt vor, der ein Defizit von 2,8 Milliarden Euro aufweist. «Wir sind bereit, in Krisenzeiten ein Defizit in Kauf zu nehmen», so Max Hahn. Es handele sich um ein «substanzielles, aber notwendiges» Defizit.