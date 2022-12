Luxemburg: «Wir sind dem Mobbing hilflos ausgeliefert»

Neues Gesetz gefordert

Der OKaJu und seine Teams greifen sporadisch ein, um zu versuchen, bestimmte Situationen zu verbessern. Charel Schmit fordert ein Gesetz ähnlich dem in Frankreich verabschiedeten, wo als Mobbing gilt, was in der Schule, aber auch auf dem Schulweg und in sozialen Netzwerken zwischen Schülern passiert. Derzeit führen die Teams des Cepas (Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires) regelmäßig Schulungen durch. Die nächste wird am 19. Dezember in mehreren Pilot-Lycées erfolgen.