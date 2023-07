Am Montagvormittag haben die Piraten-Abgeordneten Sven Clement und Marc Goergen bei einer Pressekonferenz einen Einblick in die bald endende fünfjährige Legislaturperiode gegeben. 1712 Tage sind die Piraten mittlerweile in der Chamber vertreten, an 309 Sitzungen haben Clement und Goergen teilgenommen (98,8 Prozent Anwesenheit), etwa 1300 Mal haben sie das Wort ergriffen, 1584 Parlamentarische Fragen und 20 Gesetzesvorschläge wurden seitens der Piraten gestellt.

In ihrer Rolle als Oppositionsabgeordnete können die beiden Piraten auf mehrere komplexe Gesetzesvorschläge zurückschauen, darunter zum Beispiel das Decarbonisierungsgesetz, um CO₂ aus der Luft zu filtern. Für nur zwei Abgeordnete aus einer Partei würden die Tage jedoch manchmal sehr lang und die Nächte kurz sein. Deshalb liegt die Hoffnung der Piraten darin, am 8. Oktober gestärkt aus den Wahlen hervorzugehen. «Vier, fünf oder sechs Abgeordnete wären ideal», gibt Marc Goergen an. Mehr Sitze wären natürlich auch immer willkommen.

Mehr «Frische» für die Chamber

Was haben die Piraten, was andere Parteien nicht haben? «Frische», lautet die Antwort von Sven Clement. Mit mehr Abgeordneten wäre die Stimme der Piraten lauter, was nicht nur an der längeren genehmigten Sprechzeit in der Chamber liegen würde. «Wir wollen Gesetzestexte in Zukunft nicht nur kommentieren, sondern auch mit ändern», erklärt Sven Clement gegenüber L'essentiel. Er hofft auf eine stärkere Vertretung in der Opposition, würde sich jedoch auch darüber freuen, wenn Piraten zugezogen würden, wenn die 31 Sitze der Regierung gefüllt werden müssen. Marc Goergen erinnert zudem daran, dass die Piraten die einzige Partei sind, die seit den letzten Wahlen in der originalen Konstellation dastehen.