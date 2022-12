Tournoi de Noël: «Wir sind für den Pokal und das Bier gekommen»

«Wir sind zum ersten Mal dabei, das Niveau ist hoch», erklärte Karim, der das Team coacht. «Man trifft auf Spieler, die man schon aus Zeiten in Luxemburger Vereinen kennt. Das verstärkt die Rivalität», sagte er. In der Halle sorgte das Publikum für gute Stimmung. «Gestern war sie sogar noch besser», erzählte ein junger Mann auf der Tribüne.

Am Vortag hatten etwa 30 Mannschaften an den Basketball- und Volleyballturnieren teilgenommen. Insgesamt traten über 500 Spieler in den drei Sportarten gegeneinander an – mindestens ebenso viele Fans waren gekommen, um sie anzufeuern. Auch der Getränkestand lief auf Hochtouren: Hier wurde vor Übergabe der Trophäen gut gelaunt die «dritte Halbzeit» gespielt.