Affenpocken: «Wir sind nicht allzu besorgt, aber wir bleiben wachsam»

Joel Mossong: Derzeit steigt Europa die Zahl der Fälle. Die Situation hat sich in den letzten zwei Wochen verschärft. Aber gerade am Anfang ist es schwer, eine Diagnose zu stellen. Es gab zwar Symptome, aber die Ärzte hatten keinen Anlass zum Verdacht und daher keine Tests durchgeführt. Das war eine Weile so, daher die vielen Fälle, die jetzt auftauchen.

Wir stehen in engem Kontakt mit unseren Kollegen vom CHL und dem LNS (Nationale Gesundheitslabor). Bisher gibt es weder einen Verdachtsfall noch einen bestätigten Fall, aber die Situation kann sich schnell ändern. Wir wissen es nicht. Man könnte sich vorstellen, dass in Zukunft das ganze Land betroffen sein wird. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es angesichts der Größenordnungen und der wenigen hundert Fälle in Europa nicht so verwunderlich, dass es noch keine Fälle hier gibt. Ab jetzt wird wirklich nach Fällen gesucht. Vorstellbar ist, dass in den kommenden Wochen die Zahl der Fälle relativ schnell ansteigen wird. Dass es in Luxemburg welche geben wird, muss aber nicht sein. Solange wir uns in den Nachbarländern bei kleinen Zahlen und nicht bei Hunderten von Fällen befinden, bleibt das Risiko, dass es in Luxemburg einen Fall gibt, ziemlich klein.