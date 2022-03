Stockcars : «Wir sind nicht nur da, um Autos kaputt zu fahren»

LUXEMBURG - Hochspannung und packende Szenen: Die Stockcars-Rennen erfreuen sich in Luxemburg einer großen Beliebtheit. Das nächste Rennen findet am Sonntag statt.

Schmutz, kreischende Motoren und spektakuläre Dreher: Die Stockcar-Rennen ziehen bis zu 2‘000 Zuschauer in Luxemburg an. Dabei erfreuen sich die Rennen nicht nur bei Auto-Freaks großer Beliebtheit: «Es kommen viele Familien mit Kindern. Ich selbst habe diese Sportart mit meinem Vater entdeckt, als ich klein war», erzählt Franck Sven von der Luxemburger Föderation für Stockcars. Die Vereinigung existiert seit 1968 und zählt gut 100 Mitglieder.

Heutzutage nicht so viele Rennen

Dabei sind die Regeln des spektakulären Rennens einfach, wie Sven erklärt: Jeder Dreher bringt dem Teilnehmer einen Punkt und jeder Lauf erlaubt, vier Punkte zu sammeln. Der Luxemburger selbst nimmt an den Rennen nicht teil, kennt aber die Geschichten aus den wilden 1970-er und 1980er Jahren, als das Stockcar-Rennen in Luxemburg erst in Kinderschuhen steckte.