Krach in der Familie: «Wir sind stinksauer» – Dänemarks Königin entzieht vier Enkeln ihre Titel

«Wir stehen unter Schock»

Großmutter Margrethe meint es dabei nur gut. Die 82-Jährige wolle ihren Enkelkindern «ein normaleres Leben ermöglichen», heißt er zur offiziellen Begründung. Die Aberkennung der Titel sei «gut für sie in der Zukunft». Die Königin wolle «einen Rahmen schaffen, in dem die vier Enkelkinder ihr Leben in weitaus größerem Masse selbst gestalten können, ohne durch die besonderen Verpflichtungen, die eine formelle Zugehörigkeit zum Königshaus als Institution mit sich bringt, eingeschränkt zu werden», heißt es in der Pressemitteilung weiter.