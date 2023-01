Jean-Claude Juncker: «Wir sollten nicht glauben, dass die Krise hinter uns liegt»

Jean-Claude Juncker ist diese Woche in der «Story» von L'essentiel Radio zu Gast. Editpress

Die Inflation bereitet Sorgen. Hat die EU in Sachen Energie nur auf ein Pferd gesetzt? Wir haben nicht nur auf das russische Pferd gesetzt, aber vornehmlich. Was Russland betrifft, schaue ich auf das, was kommt. Eines Tages müssen wir wieder zu einem Verhalten gegenüber Russland finden, das der Tatsache Rechnung trägt, dass es in Europa keine Sicherheitsarchitektur ohne die Russen geben kann. Solange Putin das Sagen hat, erscheint mir das schwierig. Aber Russland wird wieder auf die Seite der Friedensbündnispartner zurückkehren müssen.

Die Atomkraft ist wieder auf dem Vormarsch. Haben wir uns vertan? Das glaube ich nicht. Was Luxemburg und Österreich betrifft, sind wir der Meinung, dass es sich um eine unsichere Technologie handelt. Ich stelle mit Enttäuschung fest, dass viele europäische Länder eine zivile Aufrüstung der Atomkraft einleiten. Es ist an der Zeit, auf erneuerbare Energien zu setzen. Aber aus Bequemlichkeit und Gewohnheit beginnen diejenigen, die alles in einen Topf werfen, in Europa mehrheitsfähig zu werden.

Die Ultrakonservativen haben in Europa Erfolg. Sollte man sich darüber Sorgen machen? Mich beunruhigt das sehr, denn ich hasse die extreme Rechte. Wir müssen einen Schlüssel dafür finden, diese Entwicklung zu stoppen. Das Problem ist, dass in den traditionellen Parteien die Zahl derer, die anfangen, das Gleiche zu sagen wie die Rechtsextremen, steigt.

Die Handelskammer rechnet 2023 mit stürmischen Zeiten. Ist das möglich? Nach Corona, dem russischen Angriff und angesichts des Klimawandels sollten wir nicht glauben, dass die Krise hinter uns liegt. Da die Regierungen die schlimmsten Auswirkungen durch Subventionen für alle aufgefangen haben, hat dies die Auswirkungen der Polykrise minimiert.

Wurden die richtigen Maßnahmen ergriffen? Bedauerlicherweise waren die Maßnahmen nicht gezielt genug. Die Regierung zahlt einen großen Teil meiner Energierechnung. Warum an mich, ich verdiene gut, und nicht mehr an diejenigen, die nicht viel verdienen?