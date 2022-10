Schick uns deine Fotos! : Wir suchen den schaurig-schönsten Halloween-Look des Jahres

LUXEMBURG – Am heutigen Abend gehen wieder zahlreiche Menschen im Großherzogtum auf Süßigkeiten-Fang. Die schaurigsten Bilder eurer Halloween-Party fasst L'essentiel in einer Diashow zusammen.

Halloween steht vor der Tür und bietet groß und klein noch einmal die Möglichkeit tief in die Verkleidungskiste einzutauchen. Dabei ist alles erlaubt – solang es nur gruselig ist! Am heutigen Montagabend, dem 31. Oktober, werden in Luxemburg wieder etliche Menschen in Kostümen und mit angsteinflößendem Make-up auf die Straße gehen, um den Tag gebührend zu zelebrieren. Ob mit Freunden oder der Familie, es ist ein Wettlauf um die gruseligste Verkleidung.