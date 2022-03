Benzinpreise in Luxemburg : «Wir verkaufen das Auto und kaufen uns ein Pferd»

RODINGEN – Auch am Mittwochabend sind die Tankstellen des Großherzogtums von den Kunden überrannt worden. Kein Wunder: Zum Donnerstag ziehen die Spritpreise erneut kräftig an.

An den Tankstellen im Großherzogtum haben sich am Mittwoch wieder lange Schlagen gebildet.

«Wenn gar nichts mehr geht, verkaufen wir das Auto und kaufen uns ein Pferd und eine Kutsche. Heu ist billiger. Ich hoffe, dass die Benzinpreise wieder fallen, aber ich glaube nicht daran», kommentierte Mohamed am Mittwochabend die erneute Preisexplosion an den Tankstellen. Er nutzte, wie zahllose andere Autofahrer im ganzen Land, die Gelegenheit, um seinen Wagen vor der Preiserhöhung zum Donnerstag noch einmal vollzutanken. Überall im Land bildeten sich am Abend lange Schlangen an den Zapfsäulen.