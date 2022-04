Luxemburg: «Wir wählen heute für ganz Europa»

Der Andrang war groß, als am Sonntag in der Luxexpo die zweite Runde der französischen Präsidentschaftswahlen stattfand. Wie schon bei der ersten Runde vor zwei Wochen, waren sich die befragten Wähler einig, dass die Organisation erneut keine Wünsche offen ließ. Abgesehen von der Anfahrt: «Die verstopfte Autobahnausfahrt hat die Dinge nicht einfacher gemacht», sagte Mélanie. Viele Autofahrer mussten die Ausfahrt Senningerberg nehmen, um nach Kirchberg zu kommen, was zu einigen Staus geführt hatte.