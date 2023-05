Mit Glasflasche attackiert: «Wir waren blutüberströmt, als kämen wir gerade aus einem Schlachthaus»

Das Video des angegriffenen jungen Mannes, das seit dem vergangenen Wochenende im Netz ist, wurde etliche Male auf den sozialen Netzwerken angesehen. (Screenshot)

In der Nacht auf Samstag ist ein Mann Opfer eines Gewaltdelikts geworden, was Videoaufnahmen, die auf den sozialen Netzwerken kursieren deutlich dokumentieren. Auf diesen sieht man das blutüberströmte Opfer, was nach Angaben der Police Grand-Ducale zuvor mit einer zerbrochenen Glasflasche attackiert wurde. Eine junge Frau, die den schwer Verletzten entdeckte und ihm zur Hilfe gekommen war, teilt mit L'essentiel ihr Erlebtes vom vergangenen Wochenende.

«Seit Samstag habe ich Albträume. Auch wenn wir ihn nicht kennen, waren wir für ihn da und möchten wissen, ob er überlebt hat», erzählt Hélène*, die am Dienstagmittag noch im Unklaren darüber war, ob die Person, deren Wunden sie in den frühen Morgenstunden des 27. Mai im hauptstädtischen Parkhaus versorgte, am Leben sei. Am gestrigen Dienstag bestätigten die großherzoglichen Beamten den gewalttätigen Übergriff auf einen jungen Mann. Nach einem Konzert verließ die 27-jährige Französin zusammen mit einer Freundin einen Club in der Rue du Fort Neipperg. Gegen 4:15 Uhr waren sie dann auf die «Horrorszene» gestoßen, wie sie erzählt. «Als wir in die Halle des Parkhauses gingen, sahen wir einen jungen Mann blutüberströmt sitzen. Ein anderer Mann, der uns sagte, er würde den Verletzten nicht kennen, hatte ihm einen Druckverband am Hals gelegt», so Hélène.

Opfer war mehrmals bewusstlos

Während sie auf den Notarzt warteten, leisteten die beiden jungen Frauen Erste Hilfe. «Wir haben die Wunden zugedrückt, meine Freundin hat dafür ihre Jacke benutzt. Er blutete sehr stark. Es hat sicher nicht sehr lange gedauert, aber es kam mir wie eine Ewigkeit vor», erläutert die junge Frau, die sich auch daran erinnern kann, dass das Opfer immer wieder das Bewusstsein verloren und nur wirre Laute von sich gegeben habe, bevor die Rettungskräfte schließlich eintrafen und den Mann notfallmedizinisch versorgten.

Die Police Grand-Ducale gab am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt, dass sie tatsächlich an diesem Abend wegen eines «schweren Angriffs» ausgerückt war und dabei «eine Person mit Verletzungen am Kopf und an einem Arm in der Einfahrt des Parkhauses Fort Neipperg» antraf. Dabei fügen die Beamten hinzu, dass ein Tatverdächtiger schon ausfindig gemacht werden konnte. Diesem wird vorgeworfen, das Opfer mit einer zerbrochenen Flasche attackiert zuhaben und wurde noch am Samstagnachmittag einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Weitere Details sind bislang jedoch nicht bekannt.

Mögliches Motiv bislang unklar

Bei dem Opfer soll es sich um einen Franzosen aus Thionville handeln. L'essentiel-Informationen zufolge, soll das junge Opfer auf offener Straße angegriffen worden sein, nachdem es einen nahe gelegenen Nachtclub verlassen hatte. «Die Polizei legte uns ans Herz, das Blut im Club wegzuwaschen. Wir waren blutüberströmt, als wären wir gerade aus einem Schlachthaus gekommen. Nachdem das Parkhaus für etwa eine Stunde abgesperrt wurde, dürften wir endlich nach Hause gehen», berichtet die immer noch unter Schock stehenden Hélène.

Im Nachhinein wünsche sie sich, sie hätte psychologische Unterstützung in Anspruch genommen. In solchen Fällen kann das CGDIS die psychologische Unterstützungsgruppe (Groupement de support psychologique, GSP) vom Einsatzleiter oder auf Bitte eines Zeugen oder einer unter Schock stehenden Person hinzugerufen werden, indem er/sie die 112 anruft.

Die 27-jährige Französin habe nach eigenen Angaben sogar in den Krankenhäusern angerufen, um herauszufinden, ob der Mann überlebt habe. Am Dienstag kursierten noch verschiedene Vermutungen über den Hergang der Attacke. Über mögliche Motive des Tatverdächtigen hat die Polizei bislang keine Auskunft erteilt.