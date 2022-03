Hilfe für Flüchtlinge – «Wir waren vor acht Jahren auf der Flucht und jetzt ist wieder alles zerstört»

Anastasia, ihre Mutter, ihr Freund Ilias und ihr 11-jähriger Bruder Artem sind nach einer Reise voller Strapazen in Kayl untergekommen. Geoffroy und Anna haben ihr Zimmer verlassen und sind in das Zimmer von Freunden gezogen. Die junge Frau, die wie ihr Mann in der Versicherungsbranche arbeitet, ist Luxemburgerin mit polnischen Wurzeln, «100 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt». Geoffroy ist Belgier, mit ruandischen Wurzeln. «Die Familiengeschichte, der Völkermord, führen dazu, dass wir hier sind, um anderen zu helfen und Menschen aufzunehmen, die obdachlos sind, weil Bomben vom Himmel fallen», erzählt er. «Wir haben das Glück, den Platz zu haben. Wir stellen uns nicht die Frage. Ich möchte, dass meine beiden Kinder uns so sehen. Es ist uns egal, wie lange es dauern wird. Wir werden es alle zusammen schaffen. Es gibt kein "das gehört mir" oder "das gehört dir" mehr. Wir müssen handeln und alles zusammenlegen», erklärt Anna. Die Facebook-Gruppe «Host families for refugees of war in Ukraine/Luxemburg» hat der Familie ermöglicht, ihre Hilfe anzubieten und diese weitervermittelt.