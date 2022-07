Nach dem Hochwasser : «Wir warten immer noch auf die Hilfen vom Staat»

Von der Flut in die Dürre: Vor einem Jahr noch ein reißender Fluss, führte die Sauer in Echternach am Mittwoch nur wenig Wasser. Viele nutzten das Sommerwetter, um baden zu gehen oder um Kanu zu fahren. Die Spuren des Hochwassers vom 14. und 15. Juli 2021 an den Fassaden in der Rue de la Gare sind vielerorts noch immer sichtbar. Und in einigen Geschäften riecht es wegen der Feuchtigkeit noch immer modrig.