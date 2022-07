Luxemburg: «Wir werden nicht alle in den Maisons Relais aufnehmen können»

NIEDERKERSCHEN – Die kostenlose Nachmittagsbetreuung bereitet einigen Gemeinden große Sorgen. Es fehle nicht nur an geeigneten Räumlichkeiten, sondern auch an Personal.

Editpress

Die Regierung hat angekündigt, dass die Maison-Relais ab dem neuen Schuljahr im September kostenlos sein werden und auch kostenlose Nachmittagsbetreuung anbieten werden. «Die Idee dahinter ist die Chancengleichheit, denn wir alle wissen, dass es Familien gibt, in denen es nicht möglich ist, die Hausaufgabenhilfe zu bezahlen, und dass es Eltern gibt, die die Sprachen unserer Schule nicht beherrschen. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit», erklärt Bildungsminister Claude Meisch. Es gebe bereits Maisons Relais, die Modelle eingeführt haben und auch gut funktionieren. «Wir wollen uns daran orientieren», betonte Meisch und versicherte, dass eine professionelle Ausbildung und Weiterbildung für die Betreuung der Erzieher vorgesehen sei.

«Für einige Maisons Relais wird sich nicht viel ändern», sagt Serge Olmo, der für die Einrichtungen in der Gemeinde Sassenheim zuständig ist. «Sie sind an die Nachmittagsbetreuung gewöhnt, verfügen über ausreichend Personal und haben Anmeldekriterien, die sie davor bewahren, von neuen Kindern überrannt zu werden. In einigen privaten Einrichtungen herrscht jedoch eher Panik», sagt er. Auch in Niederkerschen wird die Hausaufgabenhilfe nichts Neues sein. «Das Personal weiß, was es zu tun hat», stellt Luc Speller fest, der für die Maisons Relais von Niederkerschen zuständig ist, wo insgesamt 400 Kinder betreut werden.

«Dann werden wir den Ansturm nicht verkraften»

Sorgen bereitet ihm der Anstieg der Anmeldungen, rund zehn Prozent mehr Anfragen gibt es seit die Betreuung kostenlos ist: «Wir können das nur bewältigen, wenn wir mehr Personal und Räume haben. Wir können nicht alle aufnehmen. Es gibt eine Reihenfolge bei der Platzvergabe, je nachdem, ob die Eltern zum Beispiel arbeiten». In einigen Gemeinden im Süden des Landes werden die Wartelisten immer länger. Manchmal stehen hunderte Kinder darauf. In Niederkerschen wartet man immer noch darauf, dass die neue Maison Relais für 22 Millionen Euro fertiggestellt wird. «Und selbst wenn man neue baut, dauert es drei oder vier Jahre, bis sie einsatzbereit sind», sagt Luc Speller: «Wir haben schon genug Probleme mit der Kostenfreiheit, und dann kommen noch die Probleme mit der Hausaufgabenhilfe hinzu», so Speller. Er befürchtet, dass die Hausaufgabenhilfe nur von diplomierten Erziehern übernommen werden darf: «Für Schulkinder sind etwa 50 Prozent Erzieher, und 50 Prozent Hilfserzieher zuständig. Wenn nur die Diplomierten dafür eingesetzt werden können, werden wir den Ansturm nicht verkraften.» Andere Gemeinden seien in einer ähnlichen Situation. Auch dort gebe es nicht genügend Erzieher.

Luc Speller versichert zwar, dass er konstruktiv sein will, um die Reform zum Erfolg zu führen, betont aber, dass «es nicht unsere Aufgabe ist, die Mängel des Schulsystems zu ersetzen» und dass man «die Eltern nicht von ihrer Verantwortung entbinden» dürfe. Die Maisons Relais seien der Ort der nicht-formalen Bildung, der außerschulischen Aktivitäten und die Nachmittagsbetreuung falle unter die formale Bildung. «Wir haben dafür nicht das richtige Personal», sagt Speller.

«Dann müssen die Anbieter mehr Personal einstellen»

«Die Hausaufgabenhilfe ist kein Nachhilfeunterricht. Es ist keine zweite Schule in der Maison Relais. Es geht darum, einen ruhigen Raum zu schaffen, in dem der Schüler seine Hausaufgaben unter einer gewissen Aufsicht und Anleitung eines Erziehers erledigen kann», erklärt Minister Claude Meisch: «Das Angebot übernimmt ein wenig die Funktion der Eltern, wenn diese nicht verfügbar oder in der Lage sind, ihre Kinder zu beaufsichtigen. Es ist eine gute Alternative, die Kinder in die Maisons Relais zu schicken».