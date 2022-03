Seal und Heidi Klum : «Wir werden uns nicht scheiden lassen!»

Na was nun? Nachdem Heidi Klum bereits Anwälte konsultiert haben soll, erklärt Seal nun in einem TV-Interview, dass eine Scheidung für das Paar nicht in Frage komme.

Seal scheint derzeit nicht genug von Talkshows zu bekommen: Ständig sieht man den Sänger im TV über die Trennung von Heidi Klum sprechen. Doch wie es scheint, wissen die beiden selbst nicht so ganz, was sie wollen. Nachdem das Paar verlautet hat, es würde sich wegen unüberbrückbaren Differenzen scheiden lassen, erklärt Seal nun in der Sendung «Access Hollywood Live»: «Wir werden uns nicht scheiden lassen!»

Will nur Heidi die Scheidung?

Erst am Samstag berichtete tmz.com, Heidi wolle Anfang nächster Woche die Scheidungspapiere einreichen. Doch Seal scheint die Angelegenheit etwas anders zu sehen. Erst kürzlich sprach er in der US-Talkshow von Piers Morgan über eine mögliche Versöhnung mit dem Supermodel, wie bunte.de berichtet. Weiter erklärt Seal nun in «Access Hollywood Live»: «Eine Scheidung kommt nicht in Frage. Es gibt für uns nichts zu verzeihen. Wir haben uns nicht verkracht. Wir sind getrennt. Die Wahrheit ist, dass wir uns auseinandergelebt haben.»

Auf die Frage, ob eine Versöhnung möglich sei, antwortet der Sänger: «Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll.» Hat das Paar die Trennung etwa voreilig bekannt gegeben? Das klingt jedenfalls nicht nach einer definitiven Trennung. Böse Zungen behaupten mittlerweile, das Ganze sei nur ein PR-Coup, um die Werbetrommel für Seals neue CD zu rühren.

Heidi und Seal wieder vereint?

«Nichts ist entschieden und sicher. Seal kam gestern aus Großbritannien zurück und er und Heidi sind jetzt zusammen zu Hause», berichtet «US Weekly». «Sie lassen sich nicht scheiden. Es scheint ihnen schon besser zu gehen. Sie tragen beide ihre Eheringe», berichtet ein Insider dem Magazin.