Benzinpreise in Luxemburg – «Wir wissen nicht, wie lange wir uns noch auf diesem Preisniveau bewegen»

LUXEMBURG – Gas, Heizöl, Diesel und Benzin sind in den vergangenen Tagen deutlich teurer geworden. Die Preisfestsetzung bei an den Tankstellen folgt den Weltmarktpreisen mit einer leichten Verzögerung.

Auch in Luxemburg haben die Spritpreise schwindelerregende Höhen erreicht. Editpress/Alain Rischard

Nachdem die Benzinpreise im Großherzogtum vor weniger als zwei Jahren im Lockdown in den Keller rauschten (0,835 Euro pro Liter Diesel am 24. April 2020), durchbrechen sie nun mit 2,11 Euro pro Liter Diesel die Obergrenze. «Der Trend zeigt schon seit einigen Wochen nach oben, da sich die weltweite Nachfrage stark erholt hat, während die Produktion nicht Schritt hält. Der Krieg in der Ukraine hat zusätzlich für große Unsicherheit gesorgt», sagt Jean-Marc Zahlen, Generalsekretär des luxemburgischen Erdölverbands (Groupement pétrolier luxembourgeois, GPL).

Ein Preistreiber sei auch der derzeitige Euro-Dollar-Kurs. So sorgt der aktuell starke Dollar gegenüber dem Euro noch für eine zusätzliche Verteuerung der Spritpreise. Schließlich wird Öl in Dollar gehandelt, luxemburgische Käufer müssen aber in Euro ihre Tankrechnung bezahlen. «Wenn sich die Ölpreise auf dem Weltmarkt ändern, kann es mehrere Tage dauern, bis sie sich auf dem luxemburgischen Markt niederschlagen», erklärt Zahlen. Die Regelung soll es den Mineralölunternehmen ermöglichen, ihre Gewinnspannen zu halten, auch wenn für einen sehr kurzen Zeitraum verlustbringende Verkäufe möglich sind, bis sich die Preise angepasst haben. Die GPL fordert seit mehreren Jahren, dass «sich die Preise am realen Markt orientieren, damit die Kosten schneller weitergegeben werden können und nicht in Stufen», sagt Zahlen.