Luxemburg - «Wir zerschneiden rund 200 Autos»

«Die World Rescue Challenge kann man als Weltmeisterschaften der Feuerwehren bezeichnen», erklärt Cédric Gantzer vom Corps Grand-Ducal d'Incendie et de Secours. In diesem Jahr findet die aufsehenerregende Veranstaltung in Luxemburg statt: 300 Feuerwehrleute aus 25 Ländern sind vom 7. bis zum 11. September zu Gast im Großherzogtum. «Seit wenigen Tagen können sich unsere Kollegen anmelden. Australien und die USA haben schon zugesagt», sagt Gantzer und ergänzt: «Dabei treten die Teams aus den unterschiedlichen Ländern gegeneinander in Wettkämpfen an. Das Ziel der Veranstaltung ist es, sich untereinander auszutauschen und das Know-how untereinander zu teilen.»

Auf dem Trainingsgelände des CGDIS in Gasperich sind zwei Kategorien von Wettkämpfen vorgesehen. Zum einen die Straßenrettung: «Es gibt verschiedene Szenarien, bei denen Personen aus Fahrzeugwracks befreit und anschließend versorgt werden müssen. Wir zerschneiden dabei rund 200 Autos», so Gantzer weiter. Auch Prüfungen zur Notfallhilfe stehen auf dem Programm. «Wir spielen Szenarien aus dem Alltag durch, zum Beispiel einen Sturz von einer Leiter. Die Feuerwehr muss sich um die Person kümmern. All dies geschieht unter den wachsamen Augen einer Jury und des Publikums, das die Veranstaltung kostenlos besuchen kann», sagt der CGDIS-Sprecher.